اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:10 ص
أكرم القصاص
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البيت الأبيض: زيارة ماكرون لأمريكا ستؤكد عمق الروابط مع أقدم الحلفاء

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 08:30 ص
البيت الأبيض: زيارة ماكرون لأمريكا ستؤكد عمق الروابط مع أقدم الحلفاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ.ش.أ

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية للولايات المتحدة، أول ديسمبر المقبل.

وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هذه الزيارة -التي ستكون أول زيارة رسمية لإدارة بايدن- ستركز على عمق وامتداد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي تعد أقدم حلفاء أمريكا.

ونوَّهت المتحدثة بأن هذه العلاقات تأسست على القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين، إلى جانب الروابط الاقتصادية والتعاون الدفاعي والأمني.

وتابعت المتحدثة أن الزعيمين وقرينتيهما سيلتقون على مأدبة عشاء رسمية في مستهل الزيارة، وسوف تتركز المناقشات على استمرار الشراكة الوثيقة بين واشنطن وباريس في مواجهة التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


البيت الأبيض

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