

وأوضح البنك الأفريقي للتنمية ،في بيان أصدره الإثنين، أن القرض يدعم تمويل وبناء 28 كيلومترا من الطرق الحضرية، لاستكمال بعض المشروعات السابقة، لاسيما بناء 45.4 كيلومترا من الطرق، و21.6 كيلومترا من الطرق المعبدة، وإعادة تأهيل 11.2 كيلومتر من الطرق.



وأشار البيان إلى أن شبكة الطرق التي يستهدفها القرض تقع في مناطق يومبل نورد (ضواحي داكار)، وكيور ماسار وجو أوشمدياواي (منطقة داكار)، وثيس (غرب)، وكاولاك (وسط غرب)، وسانت لويس (شمال غرب)، حيث يتوجه التمويل لمشروعات الصرف الصحي والإنارة العامة، وإنشاء مركز لتمكين النساء والشباب، وفي إطار هذه المبادرة، ستتلقى السلطات المحلية تدريبا حول نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة قواعد البيانات، والتخطيط، وبرامج الاستثمار، والمشتريات.



وتوقع بنك التنمية الأفريقي أن يزيد القرض والتمويل القدرة التنافسية للمدن المستفيدة، التي ستكون قادرة على تحقيق النمو المخطط له، إذ تعكس مستهدفات القرض دعم تحديث المدن في السنغال ونهج بنك التنمية المتجدد لدعم تنمية المناطق الحضرية، الذي يجمع بين الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية، والذي يعد أكثر أهمية لأنه يركز على المدن المتوسطة الحجم والمناطق الحدودية، وبالتالي المساهمة في إعادة التوازن الإقليمي.



وأكد البيان أن برنامج تحديث المدن الذي أُطلق في عام 2017 لتعزيز اللامركزية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنغال في البلاد، حصل على تمويل بقيمة 114.34 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، ويغطي البرنامج 13 بلدية في البلاد حتى الآن.