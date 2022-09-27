البرهان يلتقى مبعوثة الاتحاد الأوروبي.. ويؤكد ضرورة التوافق الوطنى

وكالات

إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ،مبعوثة الإتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، حيث أكد اللقاء أهمية الوصول الى توافق وطني بأسرع فرصة لتجنيب البلاد المخاطر المترتبة على ذلك.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد رئيس مجلس السيادة على ضرورة جلوس المكونات السياسية في البلاد من أجل التوصل لحلول. مشيراً الى ضرورة تحقيق التوافق بين القوى السياسية من أجل إستقرار الفترة الإنتقالية.مؤكدا إنسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وأن ينحصر عملها في قضايا الأمن القومي والدفاع.

من جانبها أكدت المبعوثة الأوروبية حرصها على التواصل مع جميع القوى السياسية لدفعها نحو التوافق، دون إنحياز لأي طرف من الأطراف وذلك بهدف الإسراع في التوصل لتوافق يقود لتشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الإنتقالية والتحضير للإنتخابات الحرة والنزيهة.