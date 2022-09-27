اليوم السابع
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البدرشين تتصدر.. إزالة 260 حالة تعد على أراضى الدولة بالجيزة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:00 ص
البدرشين تتصدر.. إزالة 260 حالة تعد على أراضى الدولة بالجيزة إزالة التعديات
كتبت – مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة، جهودها لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ونجحت الجيزة في إزالة 260 حالة تعد على أملاك الدولة، منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، والتى بدأت من يوم 9 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 29 من نفس الشهر؛ لردع المخالفين وفرض هيبة الدولة.
 
وتصدر مركز ومدينة البدرشين قائمة المراكز الأكثر حملات إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 بالمحافظة، حيث تمكن المركز حتى الآن من إزالة 147 حالة تعد بإجمالى 5697م، وذلك بمتابعة محمود شنب رئيس المركز.
 
وكانت محافظة الجيزة، قد نجحت فى إزالة التعديات على 23 قطعة أرض زراعية على مساحة 693 فدانا وهدم 94 مبنى مخالفا على مساحة 20 ألف متر مربع، ضمن المرحلة الأولى للموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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الجيزة



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