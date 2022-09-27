البابا تواضروس يستقبل عددا من السفراء الجدد فى المقر البابوى بالكاتدرائية

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، عددًا من السفراء الجدد الذين سوف يغادرون قريبًا لاستلام مهامهم سفراء لجمهورية مصر العربية في عدد من دول العالم، السفراء هم:

السفيرة سلوى موافي سفيرة مصر في زيميابوي

السفيرة سيريناد جميل سفيرة مصر في إرمينيا

السفير هاني صلاح سفير مصر في السودان

السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا

السفير محمد أبو الخير قنصل مصر في لندن

السفير شريف رفعت سفير مصر في سيراليون

السفير تامر توفيق القنصل العام في باريس

السفير إيهاب سليمان سفير مصر في فلسطين

ودار الحوار أثناء اللقاء حول تواجد الكنائس القبطية في الدول التي سيعملون فيها ونشاطاتها في خدمة المجتمعات التي يتواجدن فيها، وأعرب قداسته عن أمنياته لهم جميعًا بالتوفيق في أداء مهامهم.