

وكتب المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - "يدين الاتحاد الأوروبي إطلاق النار في مدرسة في إيجيفسك ويعرب عن تعازيه القلبية لأسر وأصدقاء ضحايا حادث اليوم المأساوي".



وفتح مهاجم النار صباح اليوم على المدرسة 88 في إيجيفسك ثم انتحر، وتبين لاحقاً أنه طالب سابق في المدرسة. وأسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصاً بينهم 11 طفلاً و4 بالغين، وإصابة 24 أخرين بينهم 22 طفلاً وشخصين بالغين.