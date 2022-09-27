اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء توضح حكم إيداع الأموال فى البنوك: جائز شرعًا ولا إثم فيه وليس من الربا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:41 م
الإفتاء توضح حكم إيداع الأموال فى البنوك: جائز شرعًا ولا إثم فيه وليس من الربا دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فتوى عن إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها، مؤكده أنه جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا فى شىء، بل هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم، والأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.

 

وأضافت الدار "مِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 


دار الافتاء

اخبار دار الافتاء

ايداع الاموال

ايداع الاموال فى البنوك



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء توضح أحب الأعمال إلى الله بالمولد النبوى.. أبرزها كثرة الصلاة على النبى

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 04:05 م

دار الإفتاء: الاحتفاء بالمولد النبوى أمر مقطوع بمشروعيته وأصل الأصول

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:50 م

الإفتاء توضح المظاهر الدينية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:10 ص

"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يناقش الاحتفال بالمولد النبوي: الإفتاء حسمتها

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:12 م

دار الإفتاء: السبت 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة