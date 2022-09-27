اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإفتاء توضح المظاهر الدينية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:10 ص
الإفتاء توضح المظاهر الدينية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف دار الافتاء المصرية
كتب لؤى على

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أكدت دار الافتاء أن المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا.
 
كانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]. وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به.
 
 

دار الافتاء

المولد النبوى الشريف

مولد النبى

الانشاد



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