الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو تعدى بلطجى على مواطن ووالدته في دمياط

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على مواطن ووالدته باستخدام سلاح أبيض بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

وعقب تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من بلطجى لقيامه بالتعدى على شقيقه ووالدته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته بدمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ (21) الجارى تبلغ لمركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص ، ووالدته مصابان بعدة جروح قطعية)، وطرف ثان: (أحد الأشخاص).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، وبسؤال الطرف الأول إتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه ووالدته بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثانى وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم نقل المصابان إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.