الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بمعظم الأنحاء.. والمحسوسة بالقاهرة تصل 37

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة لل أرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على معظم الأنحاء .

وتابعت هيئة الأرصاد : متوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 42 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن درجة الحرارة المحسوسة الأن على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .