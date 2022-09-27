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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بمعظم الأنحاء.. والمحسوسة بالقاهرة تصل 37

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:51 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بمعظم الأنحاء.. والمحسوسة بالقاهرة تصل 37 درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على معظم الأنحاء .
 
وتابعت هيئة الأرصاد : متوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 42 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية. 
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن درجة الحرارة المحسوسة الأن على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية. 
 
و يشهد اليوم الثلاثاء ،  استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود  طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين  .
 
 

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