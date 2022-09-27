"اقرأ وارتق ورتل" مبادرة المعاهد الأزهرية للارتقاء بمعلمى القرآن.. صور

كتب لؤى على

بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، لقطاع التعليم بالأزهر، بضرورة تأهيل وتدريب المدرسين استعدادًا للعام الدراسى الجديد، لتقويم سلوكيات العرض وإيصال المعلومة لدى المدرسين، والارتقاء بمستواهم كل فى تخصصه، انطلقت مبادرة "اقرأ وارتق ورتل" لمعلمى القرآن الكريم، من محافظة الشرقية على أن تستكمل قبل بداية العام الدراسى فى بقية محافظات الجمهورية، بهدف التعرف على مستوى معلمى القرآن الكريم فى إتقان أحكام التلاوة والتجويد، ورفع مستواهم، لضمان مستوى جيد للطلاب.

وفى يومها الأول من محافظة الشرقية عقد أعضاء لجنة الإدارة العامة لشئون القرآن، لقاءً مفتوحًا مع معلمى القرآن الكريم لشرح مهارات التلاوة وحسن الأداء لدى معلمى القرآن الكريم، والأساليب اللازمة للتعامل مع الفروق الفردية للطلاب فى الحفظ، بالإضافة لإلمامهم بالضوابط والطرق التربوية فى عملية التدريس، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفى هذا الإطار، قال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إننا نعمل على استراتيجية كاملة لتدريب المعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بما يضمن تحقيق عملية تعليمة متكاملة ومفيدة، وهو الهدف الذي يسعى الأزهر لتحقيقه حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وحقهم في الحصول على تعليم جيد، ونقوم بتدريب المعلمين وفق خطة وضعها خبراء ومتخصصين في مجال التعليم قبل الجامعي، لتناسب كل المراحل العمرية المختلفة.

من جانبه أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه يجب على المعلم أن يدرك أنه قدوة للطلاب، وعليه أن يهتم بتطوير مستواه المهني والفني في تخصصه، وهو ما نسعى إليه من خلال هذه المبادرات، لتعزيز الضوابط التي يجب أن يراعيها معلمي القرآن الكريم في عملية تحفيظ القرآن الكريم ودراسة علومه داخل الفصول الدراسية.