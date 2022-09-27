ارتفاع ضحايا غرق عبارة ركاب فى بنجلاديش إلى 61 شخصا

وكالات

ارتفع عدد ضحايا غرق عبَّارة مكتظة بزوار معبد هندوسي في شمال بنجلاديش إلى 61 ضحية، ولا يزال كثير من الركاب مفقودين بعد يومين من وقوع الكارثة.

وحسب موقع الشرق، قال شهود عيان إن سكاناً وأقارب للمفقودين تجمعوا على ضفة النهر بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن مزيد من الجثث.

وكان قد غرق 26 على الأقل في مايو الماضي، بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بناقلة رمال ما أدى لغرقه في نهر بادما.

ولقي ما لا يقل عن 34 حتفهم في أبريل الماضي، بعد أن اصطدمت عبارة تحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية بسفينة شحن لتغرق في نهر شيتالاكشيا خارج العاصمة داكا.