اتحاد مستثمرى مصر: الدولة تسير فى طريق إزالة المعوقات عن المصنعين المصريين

كتب محمد شعلان

أكد علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر عن الاستثمار ودعم الصناعة يؤكد على وجود توجه للدولة للاهتمام بالصناعة والاستثمار، موضحا أن النجاح في ملف الاستثمار سيحقق قيمة مضافة للدولة.

وأشار علاء السقطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن مجمعات ميت غمر وبنها التي تم افتتاحها اليوم من قبل الرئيس السيسي كانت أراضي فضاء ولم يتم استغلالها بشكل صناعي بينما الصناعيين هناك كانوا في أشد الاحتياجات للعمل الصناعي.

وأوضح علاء السقطي، أن الدولة المصرية الان تسير في طريق إزالة المعوقات عن المصنعين المصريين، قائلا "مفهوم أن الصانع المصري يحتاج تأهيل هذا خطأ وعندنا 10% بيعملوا في الخارج في الكثير من المجالات"، لافتا إلى أن هناك معوقات تواجه المستثمرين وكلام الرئيس عنه مؤكد ومنطقي ويؤدي للحل.

وتابع: "أول معوقة تواجه الاستثمار هي المعلومة وفي افتقاد للمعلومة الحقيقية للسوق المصري فيما نستورده ونصدره، والحقيقة ليس لدينا معلومة حقيقية كاملة لما نصدره ونستورده، ولابد من توفير المعلومات عشان نعرف احتياجات الدولة المصرية ايه واحتياجات الخارج ايه"، مؤكدا أن ثاني معوقة للاستثمار الاجراءات صعبة وطويلة وغير واضحة وغير منظمة.