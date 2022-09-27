اتحاد المهن الطبية يقرر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية 14 أكتوبر المقبل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى رفض أى زيادة بقيمة الاشتراكات بمشروع العلاج للأعضاء وأسرهم، على أن تكون بنفس قيمة الاشتراك القديم لعام 2022، لافتا إلى أنه بناءا على ذلك تم الاحتفاظ بقيمة الحد الأقصى للمشتركين بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم المُقدرة بـ45 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه والتى كان قد صدر قرار مجلس بها فى ضوء زيادة الاشتراكات بالمشروع.

واقترح الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، حسب بيان، تشكيل لجنة استشارية من الأطباء تضم مجموعة من التخصصات المختلفة، ولجنة لتسعير الخدمات الطبية بمشروع العلاج.

وأشار الدكتور خالد سليم، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه اعترض خلال الاجتماع على زيادة قيم الاشتراكات، وطالب بتثبيتها وفقا للقيم المعمول بها عام 2022، واقترح عمل فئات تعاقدية عند التعاقد مع المؤسسات العلاجية وتصنيف التعاقد لفئات من حيث الخدمات المُقدمة والإقامة وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.

وأوضح الدكتور عمرو الجمهورى، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن قرار تقديم موعد انعقاد الجمعية العمومية لتنعقد فى 14 أكتوبر 2022، بدلا من ديسمبر 2022، تم طرحه فى ضوء الطلب الذى تقدم به الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء، والذى تضمن عقد الجمعية العمومية غير العادية فى يوم جمعة، خلال شهر أكتوبر، لافتا إلى أن مجلس الاتحاد ناقش الطلب خلال اجتماعه اليوم، وبناءا عليه تمت الموافقة لعقد العمومية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها وجدول الأعمال فى الجرائد الرسمية الأسبوع المقبل.

وأوضح الجمهورى، أن رفض زيادة اشتراكات مشروع العلاج لعام 2023، جاء تماشيا مع نبض أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".