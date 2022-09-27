اليوم السابع
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إيلون ماسك: الاحتياطى الفيدرالى يضر بالاقتصاد الأمريكى

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:34 ص
إيلون ماسك: الاحتياطى الفيدرالى يضر بالاقتصاد الأمريكى إيلون ماسك
وكالات

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أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تأييده لتصريح الخبير الاقتصادي وارتن سيغل، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول يفشلان في استجابتهما للركود الاقتصادي الحالي.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان سيغل اعتبر أن مسار السياسة الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "ضيق للغاية ولا معنى له على الإطلاق"، معربا عن استيائه بشأن طريقة تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الوضع الاقتصادي.

واتهم باول وزملاؤه بالانتظار طويلا لرفع أسعار الفائدة، معتبرا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتخريب الاقتصاد من خلال كونه شديد العدوانية مع رفع أسعار الفائدة.

ويعد ماسك من بين العديد من قادة الأعمال الذين تبنوا وجهة نظر متشائمة بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي في الأشهر الأخيرة.

وعلق ماسك على فيديو لتصريح سيغل قائلا: "من الواضح أن الحق معه".

 


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