إنقاذ رجل سقط بالمياه أمام مرسى معديات بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أنقذت الأجهزة الأمنية بالتعاون العاملين بمرفق معديات بورسعيد وعدد من المواطنين بمحافظة بورسعيد، رجلًا، اليوم الثلاثاء، سقط بالمياه أمام مرسى معديات محافظة بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس.

لاحظ مواطنون، وقوات تأمين مرفق معديات بورسعيد وعدد من العاملين بمرفق المعديات التابع لهيئة قناة السويس سقوط رجل في المياه أمام مرسى المعديات، فأسرعوا إلى مكان الواقعة لإخراجه من المياه، وجرى إلقاء طوق نجاه له وإنقاذه قبل تعرضه للغرق.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل إشادة بسرعة تحرك المتواجدين في مكان الواقعة لإنقاذ الرجل.



محاولة الإنقاذ