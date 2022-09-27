إنتاجية عالية للتين البرشومي ببورسعيد.. الشجرة تنتج 150 كيلو بالموسم

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطيه عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، أن إنتاجية محصول التين البرشومي عالية جداً في أراضي الجنوب على الرغم من الطبيعة الملحية للأرض.

وأوضح الدكتور حسني عزام، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الشجرة الواحدة تبلغ انتاجيتها بالموسم من 100 إلي 150 كيلو خلال الحصاد والجمع، فالصنف المزروع هو تين برشومي أسباني.

وأوضح مدير عام الزراعة ببورسعيد، أن هناك طفرة موجودة في المحافظة، فهذا الخير يخرج من أرض بورسعيد رغم وجود بها نسبة ملوحة عالية، ولكن هناك انتصارين الأول هو انتصار للمزارع الذي حقق إنتاجية من أرض بها نسبة ملوحة والثاني التغلب علي هذه الملوحة بزراعة محاصيل لا تزرع في الأراضي الملحية.

وأشار إلى أن أراضي بورسعيد هي أراضي مباركة، فعلي الرغم من كونها أراضي كانت تستخدم كمزارع سمكية ويصل الإنتاجية فيها إلى هذا الحد بعد الموسم الثاني أو الثالث، فهذا شيئ محمود جداً، ونحن في سعاده غامرة من تحقيق الانتصار على ملحية الأرض.