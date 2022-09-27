إقبال كبير وتفاعل المواطنين مع عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت مسارح عروض فِرق الفنون الشعبية اليوم فى أول أيام العروض، اقبالًا جماهيريًا كبيرًا للاستمتاع بالعروض الفنية للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الثانية والعشرين.

وعرضت فِرق (الحرية والعريش والهند) على مسرح حديقة الشيخ زايد وكان الإقبال الجماهيرى كبيرا وتفاعل الحضور الذى ضم جميع المراحل العمرية مع الفنون الشعبية التى قدمتها الفِرق المشاركة.

وعلى مسرح نادى الأسرة قدمت فِرق بورسعيد وأسوان رقصاتها الشعبية والتى لاقت تفاعلًا كبيرًا مع الحضور.

وعلى مسرح نادى الفيروز، قدمت فِرق (الشرقية والسودان) استعراضات فنية متميزة وسط حضور جماهيرى كبير.

وقدمت فِرق (سوهاج والشباب والرياضة) عروضها على مسرح نادى الدنفاه على ضفاف قناة السويس.

وعلى مسرح التل الكبير ووسط حضور جماهيرى متميز قدمت فرقتى (فلسطين وملوي) عروضهما اليوم والتى نالت استحسان الحضور.

كما قدمت فرقتا (الإسماعيلية ومطروح) عروضها اليوم على مسرح مدينة فايد.

وتستمر غدًا الفِرق فى تقديم فقراتها على المسارح بالإضافة إلى مسرح مدينة القنطرة غرب.



احد العروض



اقبال كبير على المسارح



اقبال كبير



الحضور



العروض



الفرق المشاركة



الفرق تقدم العروض



اول ايام العروض الفنية



جانب من العروض



عرض بمهرجان الاسماعيلية



عرض فنى



فرقة السودان