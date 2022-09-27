اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعصار "إيان" يتجه نحو فلوريدا بسرعة رياح تبلغ 125 ميلا في الساعة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 08:13 م
إعصار "إيان" يتجه نحو فلوريدا بسرعة رياح تبلغ 125 ميلا في الساعة إعصار - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتاز إعصار "إيان" غرب كوبا باعتبارها عاصفة من الفئة الثالثة بإتجاه الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ألغيت العديد من الرحلات الجوية وطلب من الآلاف إخلاء المنازل.


وتهطل الأمطار الغزيرة على أجزاء من فلوريدا مع تقدم الإعصار إلى الولاية، بعد أن وصل إلى اليابسة في غرب كوبا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء كعاصفة من الفئة الثالثة، مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 125 ميلاً في الساعة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". 


وذكرت السلطات الكوبية أنه تم إجلاء حوالي 50 ألف كوبي.


وبدأت الاستعدادات في فلوريدا، حيث من المتوقع حدوث مزيج من العواصف الخطيرة والفيضانات والرياح القوية في الأيام المقبلة.


وحث المسؤولون السكان على البدء في إخلاء بعض المناطق المنخفضة، وتخطط المطارات في منطقة تامبا للإغلاق بعد ظهر اليوم الثلاثاء.


إعصار

إعصار إيان

فلوريدا

ولاية فلوريدا الأمريكية

كوبا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة