إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق السياحي الفرعي المؤدي الي بحيرة قارون بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام والفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخري ميكروباص بالطريق السياحي الفرعي أمام قرية السيلين

علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام والفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.