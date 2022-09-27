إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بمدخل أسيوط الجديدة

أسيوط -هيثم البدرى

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "أسيوط - البحر الأحمر" الصحراوى بمدخل مدينة أسيوط الجديدة، وتم نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي.



وتلقى اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من نقطة إسعاف طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوى بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مدينة أسيوط الجديدة ووقوع عدد من المصابين.



وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى والإيمان العام لتلقى العلاج اللازم وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.