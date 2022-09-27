إزالة تعديات بمنطقة الخيالة وشارع الكردى والمصانع بالخليفة

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحملة المكبرة التى قامت بها رئاسة حي الخليفة برئاسة العميد طارق اليمني رئيس الحي لإزالة كافة المخالفات والتعديات على الأرصفة بمنطقة الخيالة وشارع الكردي وشارع المصنع، مؤكدة على مواصلة جهود المنطقة الجنوبية وإحيائها فى إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بنطاقها.

وقامت الأجهزة التنفيذية بنطاق حى الخليفة والمتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية لإزالة التعديات ومخالفات البناء المتعدية على الأرصفة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة التعديات وعدد من العشش ومصادرة معدات عدد من الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رفع إشغالات عدد من الباعة ومنتجاتهم ومصادرة مواد البناء وعمل محاضر إشغال الطريق بعد إزالة 10 عشش خشبية و3 عشش من الطوب وإخلاء ممرات للمشاة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من استمرار الحملات المكبرة بصورة مستمرة ومفاجئة لتحقيق الانضباط، مشددة على الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة للأعمال للحفاظ على المظهر العام ومنع الظواهر العشوائية في مهدها والتصدي بكل حسم لمن يخالف ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة.