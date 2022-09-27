إجراءات صارمة ضد المخالفين بحرق قش الأرز والمخلفات الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، ومديرية الزراعة، ومديرية التموين، وإدارة المرور، ورؤساء مراكز ومدن وقرى المحافظة، بمراجعة كافة البروتوكولات الرسمية والنشرات العلمية والقوانين المختصة بهذا الشأن وتنفيذ ورشة عمل لتحديد انسب الطرق لمواجهة هذه الظاهرة بما يعود بالنفع على المواطن المزارع ويمنع تكون السحابة السوداء والتلوث البيئى بمحافظة الاسماعيلية والإقليم، بالاضافة إلى تحديد الشون المناسبة المستعدة لاستقبال الأرز من المزارعين بعد تقليل نسبة الرطوبة به.

وخلال ذلك شدد اللواء هنرى إبراهيم معاون الوزير محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، على نشر التوعية المناسبة للمزارعين بعرض كافة الحلول مع إحكام الرقابة لمنع ظاهرة حرق قش الارز لمنع اى ازمات مؤثرة على صحة المواطن بالإسماعيلية قد تحدث بهذا السبب.

وأكد أيضاً على ضرورة عمل حملات توعية وندوات تثقفية للمزارعين بواسطة مسئولى مديرية الزراعة بالمراكز والمدن والقرى حول كيفية تعظيم الإستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وخصوصاً قش الأرز والتأكد من توزيع ارقام تليفونات متعهدى شراء قش الارز على المديريات المختلفة، والطريقة السليمة للاستغلال الإيجابى لهذا القش، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.

يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة لمواجهة السحابة السوداء وتلوث الهواء بسبب حرق قش الأرز وتنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.