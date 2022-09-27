أهالى برج العرب عن "حياة كريمة": كنا نعاني فى استخراج الأوراق قبل المركز التكنولوجى

ويقول إيهاب محمد السيد حسين ، من أبناء مدينة برج العرب القديم ، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة بالمدينة، خاصة فى مجال مراكز خدمة المواطنين ،مثل خدمات "السجل المدني"، قائلا :"كنا بنروح نتبهدل فى استخراج البطاقة أو أوراق رسمية أخرى، والمركز التكنولوجي الجديد هيساعد فى توفير الوقت وراحة المواطنين ، بعد أن كان أقرب سجل مدنى لنا فى مدينة البرج الجديد، وكان هناك زحام وتكدس ، وإستخراج أى ورقة تستغرق اليوم كله من الساعة 6 صباحا ، مضيفا قائلا :" قبل المركز التكنولوجى كنا بنروح من الساعة 6 الصبح السجل المدنى عشان بس نستخرج ورقة بطاقة"، وأضاف قائلا :نأمل سرعة تشغيل المركز لخدمة المواطنين.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموي تشهده المدينة منذ سنوات ،ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروع، مقسمة على 17 قطاع، أولا 44 مشروع فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف ،10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب ،5 مشروعات فى قطاع الصحة،5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف ،22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الاتصالات ،6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول ،مشروع فى قطاع الري، مشروع فى قطاع الزراعة،3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية ،6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية،4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة ،8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.