أمر ملكى بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء السعودى

صدر اليوم الثلاثاء أمرًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء. وفق وكالة أنباء واس.
أمر ملكى بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء السعودىالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:30 م
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ولى العهد السعودى والمستشار الألمانى يبحثان جهود تحقيق السلم الدولىالسبت، 24 سبتمبر 2022 06:24 م
ولى العهد السعودى يبدى استعداده للتوسط من أجل تسوية الأزمة بين موسكو وكييفالخميس، 22 سبتمبر 2022 08:04 م
ولى العهد السعودى يؤكد حرص المملكة على دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسيةالثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:59 م
ولى العهد السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس نيجيريا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائيةالأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة