أمر ملكى بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء السعودى

إيمان حنا

صدر اليوم الثلاثاء أمرًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء. وفق وكالة أنباء واس.