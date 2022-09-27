أمريكا تقدم 10 ملايين دولار لباكستان لمساعدتها فى جهود الإغاثة من الفيضانات

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت دعم بقيمة 10 ملايين دولار؛ لمساعداتها في جهود الإغاثة من الفيضانات، بالإضافة إلى المساعدة المالية التي أعلنت عنها واشنطن بالفعل، والتي بلغت قيمتها 1ر56 مليون دولار.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن هذا الإعلان الجديد يأتي بعد أسابيع من تدشين الولايات المتحدة جسرا جويا إنسانيا؛ لمساعدة الدولة الواقعة في جنوب آسيا، مشيرة إلى أنه بمجرد أن اتضح حجم الدمار ناشدت الأمم المتحدة الدول تقديم 160 مليون دولار في شكل تمويل طارئ لمساعدة أكثر من 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات.

وتعد واشنطن هي أكبر مساهم في المساعدات لباكستان، والتي تكافح من أجل توفير الخيام والطعام والإمدادات الأخرى لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة، بعد أن نزحوا بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 1638 شخصا منذ منتصف يونيو الماضي.

ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن.