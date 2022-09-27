أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 1127 جنيها للجرام عيار 21 بالسوق المصرى

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، استقرارا عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1127 جنيها.

عيار 18 يسجل 967 جنيها.

عيار 24 يسجل 1288 جنيها.

الجنيه الذهب 9016 جنيها.

يترقب السوق العالمي للذهب هذا الأسبوع عددا من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر، حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بوصلة يتحرك على أساسها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن.

في السياق ذاته، فإن سوق الذهب ينتظر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي، والإفصاح عن تقرير طلبات السلع المعمرة، وكذلك مؤشر أسعار المنازل، وأيضًا الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين.

وبحلول يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ستكون أسواق الذهب العالمية مترقبة لتقرير الميزان التجاري للسلع في أمريكا، علاوة على الإفصاح عن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بأمريكا أيضًا، بينما تصدر البحرين تقرير مؤشر سلع المستهلكين.

عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن النفيس، إذ من المقرر يوم الخميس المقبل 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، علاوة على الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وبعد ذلك ستصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.