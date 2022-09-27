أزهر الشرقية: توزيع الكتب الدراسية فى أول يوم دراسة وتوصيل إنترنت بكل المعاهد

الشرقية- إيمان مهنى

"يوم دراسى يضم أنشطة ثقافية وعلمية وترفيهى، بحيث المواد المقدمة للطالب تشمل الحصص النظرية ويتخللها أنشطة مختلفة تبدأ من الإذاعة وطابور الصباح، إلى نهاية اليوم" هكذا بدأ الدكتور السيد أحمد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية تصريحاته لـ" اليوم السابع".

وأضاف الدكتور السيد الجنيدى لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر وضع جدول الحصص بما يتوافق مع ذلك بحيث لا يكون اليوم حصصة نظرية فقط، لافتا إلى أن حصص التربية الرياضية سيكون بالزى الرياضى للمدرس، ومستعد بأدواته الرياضية داخل الفناء، كما تم صيانة معامل الكمبيوتر والمكتبة ووسائل الترفيه بالفناء لتنفيذ أنشطة كافة علمية وثقافية.

وأكد أن الطالب سيستلم الكتب الدراسية من اليوم الأول، أنه تم التنبيه على المدرسين والموجهين بالحضور داخل المعاهد لاستقبال الطلاب بالترحاب، لافتا أنه حاليا يوجد لجان مرور تمر على جميع المعاهد فى 17 إدارة أزهرية على المستوى المحافظة، للتأكد من وصول كافة الكتب الدراسية وانتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الجديد.

وأضاف أن الشرقية أطلقت مبادرة " اغسل وصين معهدك " التى لاقت استحسانا الجميع ونفذتها مناطق أزهرية أخرى بمحافظاتها، حيث انطلقت مع بداية الشهر الجارى ومن المقرر أن تنتهى يوم الأربعاء 28 سبتمبر، التى بادر فيها أولياء الأمور والطلاب كنوع من الانتماء بالمشاركة مع مسئولى المعاهد، شملت صيانة الكهرباء ودورات المياه، وغسيل ونظافة المعهد وإعادة الدهان.

وأشار مدير المنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن العملية التعليمية تشهد تطور كبير، فتم إلحاق المعلمين ببرامج تعليمية وتأهيلية فى دورات تدريبية لكل تخصص، حيث استعرض عدد من الدورات تدريبية التى عقدت مؤخر، منها عقد ورش عمل لتدريب معلمى رياض الأطفال وشرح تفعيل الحساب الذهنى ضمن برنامج العباقرة الصغار بالتعاون مع إدارتى رياض الأطفال والتعليم النموذجى، وفى إداره بلبيس يتم عقد دورة تدريبية لمعلمى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى بادارة بلبيس التعليمية لتنمية مهاراتهم الفنية والتدريسة لمواكبة التطورات الحديثة للمناهج الدراسية، وفى إدارة ديرب نجم التعليمية تعقد دورة تدريبية لمعلمى العلوم الشرعية والشعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمقر قاعة التدريب بالإدارة ويقوم بالتدريب أستاذة من جامعة الأزهر الشريف وفى إدارة أبوحماد تستمر ورش تديب معلمى القرآن الكريم بمقر معهد بنين أبوحماد.

وبشأن التحول الرقمى، تم توفير خدمات الانترنت بالمعاهد، كما جرى إلحاق الاداريين بدورات تدريبية لتقليل المكاتبات والاستعانة بالوسائل الحديثة تواكب مع التطور التكنولوجى بكافة قطاعات بالدولة.

واختتم السيد الجنيدى رئيس منطقة بالشرقية، أننا فى انتظار أبنائنا الطلاب بخطة عمل جديدة تتناسب مع طموحاتكم، لافتا إلى أن الشرقية هى محافظة ولادة، أنجبت العلماء الأجلاء على مدار التاريخ فى كافة المجالات منهم الزعيم أحمد عرابى وفضيلة الإمام الأكبر عبدالحليم محمود، والإمام الأكبر الشيخ محمد متولى الشعراوى، فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم وغيرهم.