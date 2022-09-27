أخلاقنا الجميلة.. طرق تدريب الطفل على الابتعاد عن الكذب.. إنفوجراف

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

وفى هذا الانفوجراف نستعرض لكم طرق تدريب الطفل على الابتعاد عن الكذب.



اخلاقنا الجميلة (1)

تعليم الطفل الصدق:

يجب على الوالدين التحدث مع الطفل عن معنى الصدق وأهميته

وتعريف الطفل الفرق بين ما هو حقيقى وخيالى

ذكر أمثلة عن صدق الآخرين ومدح الطفل عند صدقه



اخلاقنا الجميلة (2)

التحدث عن عواقب الكذب:

يجب أن تكون العقوبة عادلة ومعقولة وتناسب الموقف

تفهم أسباب الكذب

يجب فهم الأسباب التى دفعت الطفل للكذ



اخلاقنا الجميلة (3)

كن قدوة

يجب على الوالدين أن يكونا قدوة لأطفالهما ويتحليان بالصدق خاصة أمامهم

الحصول على مساعدة

إذا كان الطفل أكبر سنًا واعتاد على الكذب، هنا يجب اللجوء لمستشار نفسى أو تربوى