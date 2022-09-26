42 ألف سيدة تنتفع من خدمات تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر.. صور

نشاط كبير تجريه إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بتوجيهات من الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، وبقيادة الدكتورة مروى حمدى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر من زيارات متكررة إلى المناطق المحرومة وتنظيم قوافل إنجابية إلى عدة مناطق مختلفة وكذلك ندوات توعية متكررة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

حصل "اليوم السابع" على نشاط إدارة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر خلال النصف الأول من عام 2022، والذى شهد نشاط كبير للعاملين فى تنظيم الأسرة بكافة مدن المحافظة، حيث أكدت الدكتورة مروى حمدى مدير إدارة تنظيم الأسرة أن إجمالى عدد المنتفعات بالمحافظة من مشروع تنمية الأسرة المصرية بالبحر الأحمر خلال النصف الأول من 2022 قرابة 42 ألف سيدة بإجمالى سنوات حماية محققة بلغ 9151 سنة.

وأكدت مديرة إدارة تنظيم الأسرة فى تقريرها النصف سنوى لنشاط تنظيم الأسرة أن تم صرف حبوب منع حمل لـ 33 ألفا و837 سيدة، وتم صرف حقن لـ 6 آلاف و584 سيدة، كما تم تركيب 1008 لوالب، و278 كبسولة.

كما تم تنفيذ 201 زيارة عيادات متنقلة للأماكن المحرومة من الخدمة، و20 قافلة صحية إنجابية وحملات " من حقك تنظمى "، ووصلت عدد الزيارات المنزلية 50784 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، و1775 ندوة تثقيفية توعوية ولقاءات جماهيرية للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أهمية الدور التوعوية الذى تمارسه إدارة تنظيم الأسرة لخدمة المجتمع وتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الإنجاب الغير المدروس، حيث وجه بعمل ندوات توعية بشكل متكرر خاصة فى المناطق المحرومة والفقيرة وكذلك فى أماكن التجمعات مثل الكنائس والمدارس.

ونظمت إدارة تنظيم الأسرة مؤخراً عدة ندوات توعية من بينها ندوة بكنيسة مارمرقس بمنطقة الأحياء عن وسائل تنظيم الأسرة وفاعلية كل وسيلة، حيث قام بعملية التوعية الدكتورة حنان صالح، مسئول إعلام تنظيم الأسرة بإدارة الغردقة، كذلك تم عمل ندوة توعية بمركز طب الأسرة بمرسى علم عن أهمية التغذية السليمة، وأيضاً عن الفحص الذاتى للثدى وأهميته، وعن أنواع وسائل تنظيم الأسرة، وقامت بالتوعية، غادة محمد، مسئول إعلام تنظيم الأسرة بإدارة بمرسى علم.

وشارك فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية، ومجمع إعلام الغردقة فى تنظيم ندوة عن أهمية المباعدة بين الولادات واستخدام وسائل تنظيم الاسره، بمقر قاعة الاجتماعات بحى جنوب بمجلس مدينة الغردقة، وكان هدف اللقاء التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات والاستخدام الصحيح لوسائل تنظيم الأسرة.

واستهدف خلال الندوة 20 سيدة، وحاضر فى اللقاء الدكتورة مروى حمدى، مدير تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، وعضو المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر، ودينا موسى من مجمع إعلام البحر الأحمر.

ولتقديم خدمات مميزة تقوم إدارة تنظيم الأسرة بعملية تدريب متكررة للعاملين فيها وخاصة فرق الإشراف، حيث تم تدريب 25 من فرق الإشراف التابعين لتنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، ما بين مديرين ومشرفات تمريض ومشرفات رائدات ومسئولى إعلام ومسئولى إحصاء بكافة الإدارات، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى تنظيم الأسرة وبالعيادات الخاصة بتنظيم الأسرة.

كما تم عقد اجتماع لفريق الإشراف لتنظيم الأسرة بالمديرية وكافة الإدارات المختلفة، لمناقشة التقارير الربع سنوية خلال الفترة من شهر أبريل حتى يونيه، كما تمت مناقشة خطة تحقيق مستهدفات مشروع تنمية الأسرة المصرية لعام 2023 بمقر قاعه التدريب بالمجلس القومى للمرأة بمدينة الغردقة.

وقالت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الهدف من التدريب وضع خطة ربع سنوية لتحقيق مستهدفات عام 2023، وتحسين جودة الخدمة، وكذلك التدريب على الإشراف الفعال لجميع أعضاء فرق أشراف تنظيم الأسرة بكافة إدارات المحافظة، وقام بالتدريب الدكتورة مروى حمدى، مدير تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، وعضو المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر، وفريق اشراف تنظيم الأسرة بالمديرية.