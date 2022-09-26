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24 أكتوبر.. الحكم على متهم بأحداث عين شمس

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:10 م
24 أكتوبر.. الحكم على متهم بأحداث عين شمس المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، تأجيل إعادة  محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس لجلسة 24 أكتوبر للحكم.
 
وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدداً من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.

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