24 أكتوبر.. الحكم على متهم بأحداث شغب المعادى

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب تأجيل إعادة محاكمة متهم فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث عنف المعادى التى وقعت فى شهر يونيو من عام 2015، لجلسة 24 أكتوبر للحكم.

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح وترويع المواطنين.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.