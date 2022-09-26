11 إجراء لاستقبال العام الدراسى الجديد فى الجيزة.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

تستعد مدارس محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق في 1 أكتوبر القادم، بدخول مدارس (إنشاءات جديدة وتوسعات) الخدمة لأول مرة، وتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التي تتم بالمدارس، وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

"اليوم السابع" يرصد في السطور التالية 11 إجراء تنظيميا استعدت من خلالها الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد:

-تستقبل المحافظة العام الدراسي الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة توفر 562 فصلا دراسيا جديدا وتوسعات للخدمة.

-إجراء أعمال الصيانة البسيطة وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها والتنسيق مع الأحياء لرفع الإشغالات والمخلفات حول الأسوار.

-استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

-الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية قبل بدء العام الدراسي.

-متابعة عملية استلام الكتب والتشديد على تسليم الكتب بشكل مباشر للتلاميذ والالتزام بالقرارات الوزارية بشأن المصروفات الدراسية.

-تفقد إدارات التعليم والمرور على المدارس بمراكز المحافظة لمتابعة الاستعدادت للعام الدراسي الجديد.

-تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والأنشطة التربوية بكافة مجالاتها ومجموعات التقوية التي تستهدف جذب الطلاب للمدارس وصقل مواهبهم وتنميتها.

-دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية والاستفادة من القنوات التعليمية وبنك المعرفة بما يحقق خطة مصر للتنمية المستدامة.

-توحيد الزي المدرسي لطلاب الصفوف الأولى بمدارس المحافظة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور مع عدم إجبار ولى الأمر على شراء الزي من المدرسة.

-الاهتمام بالتعليم الفني بمحافظة الجيزة من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقية لمواكبة متطلبات سوق العمل والارتقاء بالطلاب في مختلف المجالات.

-الاهتمام بتدريب المعلمين وتجديد الدماء لضبط الأداء وتبادل الخبرات في المواقع القيادية وإعادة الانضباط.