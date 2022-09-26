‫ تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع ممثل برنامج الأمم المتحدة فى مصر

‎كتبت ــ أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى بإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، لمناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة 31.40 مليون دولار.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل اللقاء:‎

‎1- مناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر".

‎2- التعاون بين الوزارة والبرنامج في إعداد الدراسات البحثية والفنية اللازمة لاختيار أفضل التقنيات في مجال استخدام التغذية بالرمال لحماية الشواطئ من مشاكل النحر .

‎‏‎3- الإسراع في تطبيق المرحلة القادمة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" وبحث فرص التمويل المستقبلية.

‎‏‎4- ترتيب زيارة للمشاركين في أسبوع القاهرة الخامس للمياه لزيارة مواقع الحماية المنفذة بمحافظة كفر الشيخ على الطبيعة.

‎‏‎5- مشاركة وفد رفيع المستوى من البرنامج في فعاليات "يوم المياه" ضمن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لعرض مشروعات التكيف على المستوى العالمى مع التركيز على إنجازات "مشروع تعزيز التكيف".

‎‏‎6- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدير اليوم الخاص بالترابط بين المياه والطاقة ضمن أنشطة "جناح المياه" بمؤتمر المناخ.

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