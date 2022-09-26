وكيل صحة المنوفية يصدر عدة توجيهات للحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية

المنوفية - محمد فتحي

عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا بمديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وذلك لمناقشة ما أسفرت عنه المرورات الدورية المكثفة لفرق الإشراف الفني بالمديرية على المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية خلال الفترة الماضية، وبحث كافة السبل للحد من أعداد الولادات القيصرية بالمحافظة، لما لها من أضرار جسيمة على صحة الأم والجنين.

جاء ذلك الاجتماع بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور عبد الباري العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتورة سوزان السعدني مدير مكتب الدعم الفني لوكيل الوزارة ، ومديري المستشفيات التابعة للمديرية.

وأصدر وكيل صحة المنوفية عدة توجيهات أثناء الاجتماع من شأنها تقليل الزيادة في أعداد الولادات القيصرية الغير مبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية ، و ذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

ووجَّه وكيل صحة المنوفية إلى تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع تشكيل لجنة استشارية بكل مستشفى لموافاة المديرية، بكافة المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

وعلى صعيد آخر متصل تم أثناء الاجتماع تسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية الأخرى بحضور مديري المستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حيث تم مناقشة كل ما يتعلق بالاشغالات وأعمال النظافة والبنية التحتية واتخاذ اللازم نحو تطويرها أو رفع الكفاءة، كما تم التشديد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ومتابعة مستلزمات التشغيل وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقوف على احتياجات المستشفيات من القوى البشرية، كذلك التأكد المستمر لانضباط سير العمل لكافة العاملين ومتابعة كفاءة الأطقم الطبية.

وفي ختام الاجتماع تقدم وكيل صحة المنوفية بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم المقدمة للخدمة بالمنظومة الصحية مؤكداً خالص دعمه ودعم قيادات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لأي مقترحات تطوير أو تحسين الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للمواطنين وتحقيقاً لرضاء المواطنين عن مستوى تلك الخدمات.