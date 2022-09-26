"وكيل تعليم دمياط" يجتمع بمديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم الأنشطة التربوية

عقد اليوم، "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم الأنشطة بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومديري عموم المديرية.

ناقش الاجتماع آلية توفير وقت كافٍ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي بمشاركة السادة موجهي عموم الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وكلف "وكيل الوزارة" مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق لتنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيًا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس، وذلك تطبيقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.

مضيفًا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.