اليوم السابع
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وكيل الأزهر يستقبل أمين عام دار الفتوى في أستراليا لبحث سبل تعزيز التعاون

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:59 م
وكيل الأزهر يستقبل أمين عام دار الفتوى في أستراليا لبحث سبل تعزيز التعاون الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، اليوم الإثنين، لبحث سبل التعاون في المجال الدعوي.
 
وقال وكيل الأزهر إن قضية الاجتهاد هي قضية العصر، وخاصة بعد التغيرات المعاصرة الكثيرة التي واجهت العالم الإسلامي، مؤكدا أن الاجتهاد لا بد أن يكون مؤسسيا لمواجهة أصحاب الانتماءات المختلفة التي تعمل على فرض وجهات النظر التي تؤيد توجهاتهم تحت دعوى الاجتهاد، مبينًا أن الدين جاء لطمأنة القلوب ونشر المحبة والتعاون بين البشر ليكمل بعضهم بعضا، مشددًا على أن التطرف ضرره على كل مسلم وليس على أصحاب هذا الفكر وحده.
 
من جانبه أعرب الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، عن اعتزازه بالأزهر وبجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أن منهج الأزهر هو المنهج الذي جاء به الإسلام، فهو منهج وسطي مستنير، مطالبا الجاليات المسلمة حول العالم بزرع المنهج الأزهري في النشء ليكون مرجعيتهم لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام.

وكيل الازهر

استراليا

الازهر الشريف

المنهج الازهرى



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