وفد تجاري إسباني رفيع المستوى يزور القاهرة لبحث فرص استثمارات جديدة في مصر

كتبت: هناء أبو العز

تنظم الهيئة الإسبانية للتصدير والاستثمار ICEX والمكتب الاقتصادي والتجارى الإسباني بالقاهرة النسخة الثانية من " ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا" والذى يعقد فى القاهرة يومى ٢٧ و٢٨ من شهر سبتمبر ٢٠٢٢ ، فى فندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة.

ويعد هذا الملتقى أكبر حدث اسبانى يتم تنظيمه فى القاهرة منذ زيارة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدولة للتجارة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي، والتي تم خلالها التوقيع علي إعلان مشترك للتعاون المالي بين مصر وإسبانيا بمبلغ ٤٠٠ مليون يورو، لتمويل مشروعات في مصر.

وعقد الملتقى الأول بالقاهرة في مارس ٢٠١٧ ، و شارك فيه اكثر من ٣٢٠ شخصا، من الوزراء، رؤساء الشركات والهيئات العامة المصرية، وممثلي أكبر الشركات المصرية في قطاعات التشييد والبنية التحتية والهندسة، الذين اشادوا باللقاءات والنقاشات المنعقدة علي هامش المؤتمر، والتي اثمرت نتائجها علي زياد ة حجم االاستثمارات والمشاريع الإسبانية في مصر.

و تأتي النسخة الثانية لهذا المؤتمر كرسالة واضحة من الحكومة الإسبانية تؤكد فيها إستمرار التزامها بدعم الاقتصاد المصرى ودفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

ويستهدف ملتقي "الشراكة متعددة الأطراف: مصر- إسبانيا" الثاني هذا العام الشركات العاملة فى مجالات :النقل والسكة الحديد، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ومياه الشرب والصرف الصحى، حيث يشارك وفد تجاري إسباني رفيع المستوى من أكبر وأهم الشركات الاسبانية الرائدة في مجالات النقل، الطاقة والمياه، لبحث فرص فرص استثمار جديدة بالتعاون مع الشركات المصرية.

ومن المقرر أن تعقد على مدار اليومين عدة ندوات وحوارات مع ممثلى القطاعات المختلفة فى الحكومة المصرية، والهيئات العامة، وكبرى مؤسسات التمويل الدولية فى مصر، وذلك لعرض مناخ الأعمال وخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية فى كل قطاع بهدف البحث عن فرص استثمارية ومشروعات جديدة في مصر من أجل خلق مجالات للتعاون بين الشركات المصرية والإسبانية.

وستتطرق مناقشات اليوم الأول إلى "قطاع النقل والسكة الحديد " في مصر. وفى اليوم الثانى، ستدور المناقشات حول قطاعى "الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة" وكذلك "مياه الشرب والصرف الصحي". وبعد انتهاء الندوات، سوف تعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المصرية والإسبانية لبحث امكانية الشراكة والتعاون في مشروعات تقوم بتمويلها المؤسسات الدولية والحكومة المصرية.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح فى صباح يوم الثلاثاء السابع والعشرين من سبتمبر٢٠٢٢ ، بفندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، بحضورعدد من الوزراء كممثلين عن الحكومة المصرية.

ومن الجانب الإسباني، تشيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة للتجارة والتي ستترأس وفد الأعمال الإسباني كما ستلتقى بعدد من الوزراء بالحكومة المصرية لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا وسبل تعزيزها.