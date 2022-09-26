وصول 10 قطارات لمونوريل العاصمة الجديدة لربط القاهرة الكبرى بالمناطق الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم وصول 10 قطارات للمونوريل من إجمالى 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل "العاصمة الإدارية" ، مشيرا إلى أنه يجرى استكمال تصنيع باقى أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتى يتم توريدها تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

وأوضح الوزير، أنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً "القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية"، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلي أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات وفي ختام جولته شدد الوزير على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل في نطاق العاصمة والأعمال الإنشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022.