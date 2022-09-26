وصول الطائرتين الإغاثيتين السادسة والسابعة ضمن الجسر الإغاثى السعودى لباكستان

أ.ش.أ

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصول الطائرتين الإغاثيتين السادسة والسابعة إلى مدينة "كراتشي" الباكستانية، وذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لإغاثة متضرري السيول والأمطار.

وأوضح المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن الطائرتين تحملان 60 طناً من الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور؛ يستفيد منهما 8.424 فردًا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.