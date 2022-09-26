وزير الصناعة: تنسيق كامل مع كافة الوزارات لزيادة معدلات التصدير

كتب إسلام سعيد

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بمقر الوزارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتبادل الرؤى حول تنشيط حركة الشحن الجوي للصادرات المصرية وبصفة خاصة صادرات السلع الزراعية بما يسهم في الاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية والتى تهدف لزيادة الصادرات والاستثمارات.

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بالمهندس أحمد سمير والوفد المرافق له مؤكداً حرص وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة على تقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل وتذليل كافة العقبات التى من شأنها تنشيط الصادرات المصرية وجذب المزيد من الإستثمارات وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الإهتمام بالشحن الجوي يأتى على قمة أولويات وزارة الطيران المدنى لتسهيل حركة شحن البضائع والصادرات المصرية حيث جاء مطار القاهرة فى المركز الثانى إفريقياً فى مجال الشحن الجوى من حيث حركة البضائع خلال عام 2021 وفق إحصاءات المجلس الدولى للمطارات.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تسهيل منظومة الشحن والنقل اللوجيستي للصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الحاصلات الزراعية بصفة خاصة والتي تتطلب مواصفات خاصة لمنظومة الشحن، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تنسيقاً كبيراً مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية للحفاظ على الأسواق ومعدلات الصادرات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية الاوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران تعد شريكاً رئيسياً في توفير منظومة النقل اللوجيستي للصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية، لافتاً إلى أن اللقاء قد استعرض منظومة الشحن الجوي لصادرات الحاصلات الزراعية خاصة مع بدء الموسم الجديد اعتباراً من مطلع شهر اكتوبر المقبل .

شارك في اللقاء عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس شريف البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن وزارة التجارة والصناعة إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

ومن وزارة الطيران المدنى أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران والطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى.