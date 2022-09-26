اليوم السابع
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وزير الصحة: فتح العيادات فى المستشفيات بالفترة المسائية بأسعار اقتصادية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:29 م
وزير الصحة: فتح العيادات فى المستشفيات بالفترة المسائية بأسعار اقتصادية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك مقترحا تم مناقشته أمام الرئيس السيسي بفتح العيادات بالمستشفيات لاستقبال الترددات المسائية بأسعار اقتصادية مخفضة، للأخصائي والاستشاري ويحصل الطبيب على جزء منها بما يحسن دخله ويعد توفير للمواطنين عن العيادات الخارجية.
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا لا يعني إلغاء الخدمات الصباحية، ولكن ستظل تقديم الخدمات بنفس المعدل ونفس الأسعار، مضيفا أنه سيتم خلال أيام قليلة تجربة الأمر في 3 مستشفيات ورفع تقرير موثق كل 15 يوما لمدة 6 أشهر إلى رئيس الجمهورية .
 
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه بانتظار حوار مجتمعي حول زراعة الأعضاء فيما يخص أن هذا الأمر ليس فيه ضرر على المتوفين .
 

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العيادات الخارجية



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