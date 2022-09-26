وزير التعليم العالى يفتتح مركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها

كتب ـ محمد صبحى

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الإثنين، جامعة بنها، وتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتعليمية بالجامعة، برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

وتفقد الوزير خلال جولته بافتتاح مركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها، والذي يعد أحد مخرجات الشراكة الإستراتيجية بين جامعة بنها والبنك الأهلي المصري، وأشاد الوزير بالمركز وما يتوافر به من تكنولوجيا طبية تساهم في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية والانعكاس الإيجابي لذلك على تقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين، وبلغت تكلفة إنشاء المركز 15 مليون جنيه، ويكتسب المتدربون بالمركز عددًا من المهارات الطبية قبل الممارسة الإكلينيكية على المرضى، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التعامل الطبي في الرعاية الحرجة مثل كيفية التعامل مع مجرى الهواء، والإنعاش القلبي الرئوي، والصدمات الكهربائية للقلب، الأمر الذى يدعم إمكانية تفادي حدوث أي أخطاء طبية قد تنتج عن تطبيق بعض المهارات التعليمية على الإنسان.

كما تساعد نظم المحاكاة الطبية فى تطبيق نظم مكافحة العدوى ونقل آليات التعليم والتعلم الأساسية من غرفة العمليات إلى المختبر؛ لممارسة المهارات الجراحية وصقلها عمليًا، حيث يعد المركز نقلة نوعية فى مجال نماذج المحاكاة وتعليم المهارات الطبيه بمصر، بدعم البنك الأهلي المصري كخطوه قوية فى مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب الكليات الطبية.

ويقع مركز المهارات والمحاكاة الطبية على مساحة 2000 متر مربع أعلى المكتبة المركزية بالجامعة، ويستهدف المركز من طلاب كلية الطب (6500 طالب)، وطلاب كلية التمريض (5000 طالب)، وطلاب كلية العلاج الطبيعي (6000 طالب)، بالإضافة إلى أطباء الامتياز، والأطباء المقيمين، وطلاب الدراسات العليا، والأطباء المعالجون، وطلاب الزمالة المصرية، والفنيين.

وينقسم معمل المهارات بالمركز لجزئين: الجزء الأول ويشمل تعليم المهارات الأساسية الطبية في كافة التخصصات الجراحية والأطفال والنساء والعناية المركزة والباطنة، مما يتيح للطلاب إتقان هذه المهارات بكفاءة قبل تطبيقها على المرضى، أما الجزء الثاني ويشمل تدريب الأطباء على المهارات المتقدمة مثل جراحة مناظير البطن والرحم ومناظير الجهاز الهضمي وقسطرة القلب.

ويعمل مركز المحاكاة 24 ساعة طوال الأسبوع بنظام النوبتجية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركز، كما يساهم المركز هذا العام فى تدريب عدد 500 طالب من كلية الطب بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان على أهمية زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تأتي لإبراز المشروعات التعليمية والطبية بالمحافظة، مؤكدًا على دعم وتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية لمواطني المحافظة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.

وأكد د. جمال سوسة أن جامعة بنها أعطت أولوية كبيرة لإنشاء هذا المركز لدوره البالغ في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة ممارسى الرعاية الصحية، من خلال محاكاة الواقع فى مجال التدريب لتحقيق الأهداف والخبرات فى هذا التخصص، والتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قواعد الأخلاقيات المهنية (تعزيز الثقافة السلوكية)، وتقويتها ودعمها بين جميع الأفراد والمؤسسات العاملة فى مجال المحاكاة الصحية، مع حرص العاملين فى قطاع المحاكاة الصحية على الامتثال لأعلى معايير النزاهة والشفافية.