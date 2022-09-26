وزير التعليم العالى يستقبل مدير اليونسكو للعلوم لبحث التعاون المشترك

كتب ـ محمد صبحى

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الدكتور عبدالعزيز المزيني مدير المكتب الإقليمى لليونسكو في العلوم للدول العربية.

وأكد الوزير على الدور الكبير الذى تقوم به منظمة اليونسكو من خلال مكتبها الإقليمي في القاهرة، مشيرًا إلى اهتمام مصر بدعم هذا التعاون، خاصة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والابتكار.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بالعلوم والبحث العلمى، موضحًا الجهود التي قامت بها الوزارة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة البحث العلمى داخل الجامعات، ورفع تصنيف الجامعات المصرية لدى المؤسسات العالمية، وزيادة نسبة النشر الدولي.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون المشترك وزيادة عدد برامج اليونسكو الجامعية فى مصر، خاصة في مجال العلوم التطبيقية، وتفعيل هذه الكراسى وزيادة عددها، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين، ونقل خبراتهم فى كافة التخصصات والمجالات العلمية لدول وشعوب المنطقة.

كما تناول الاجتماع بحث التعاون في تدريب شباب الباحثين فى مجال النانو تكنولوجي، وكذا التعاون فى تطوير المراكز البحثية بالجامعات في مجالات العلوم والتقنية، لصالح تحقيق تقدم فى البحث العلمى بالمنطقة العربية، خاصة للشعوب الأكثر احتياجًا في موريتانيا واليمن والسودان.

ومن جانبه، قدم د. المزينى التهنئة للدكتور أيمن عاشور بمناسبة توليه المنصب، ومتمنيًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون بين الوزارة والمنظمة فى خدمة مجالات التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مشيرًا إلى المكانة الخاصة لمكتب القاهرة الذى يأتي انعكاسًا لحجم ودور مصر في المنطقة وخبراتها في مجالات العلوم والتربية والثقافة.

وأشار المزيني إلى تنظيم جناح خاص بالمنظمة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 يتضمن أكثر من 17 فعالية لعرض آخر مُستجدات البحث العلمي حول تغيرات المناخ والتنمية المُستدامة في إفريقيا والشرق الأوسط، وقدم الدعوة للوزير لزيارة الجناح خلال مشاركته القادمة في المؤتمر.

حضر الاجتماع د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".