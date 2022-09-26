وزير التعليم العالى يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعى الجديد

كتب ـ محمد صبحى

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات الخدمية والتعليمية بجامعة بنها، برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

استهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مشروع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد، والجاري تنفيذه علي قطعة أرض بمسطح 9033 مترا مربعا، وبسعة 450 سريرًا.

واستمع الدكتور عاشور خلال تفقد موقع مستشفى بنها الجامعي الجديد لشرح عن مراحل المشروع، والتي تبدأ مرحلته الأولى بهدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي، والمقترح التصميمي العام، وكذلك إعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار، فضلاً عن تقديم برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ واستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء عدد (2) بدروم ودور أرضي، وعدد (7) أدوار متكررة، في حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوي، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي.

وأشاد الوزير بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة لكافة المنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بالكامل، والبدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث سيبلغ إجمالي المسطحات البنائية 60000 متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و 7 متكرر، بسعة 450 سريراً، و15 غرفة عمليات، و 50 سريراً بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقاً لأحدث المعايير الدولية.