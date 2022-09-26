وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس جامعة بنها ويوجه بتذليل العقبات أمام الطلاب

كتب ـ محمد صبحى

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس جامعة بنها، اليوم الإثنين، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود.جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ود. عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ود.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بتواجده داخل جامعة بنها، مشيداً بالدور المحورى للجامعة في عملية التنمية الشاملة داخل المحافظة، مؤكداً على ضرورة اهتمام كافة الجامعات المصرية بتنمية وعي الطلاب من خلال اتباع أساليب التوعية، وتنمية الحس الوطني لدى الشباب.

كما أشاد الدكتور عاشور بدعم محافظ القليوبية الدائم لجامعة بنها، وتوفير كافة السبل لإنجاز مشروعات الجامعة لاسيما مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد.

وأكد الوزير على دور الجامعة والمحافظة وشركاء التنمية في تحقيق الرؤية التنموية، وتلبية أية احتياجات للبناء والتطوير، مضيفًا أن أعمال التطوير التي تتم بالجامعة تعد جزءًا من خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار د.أيمن عاشور إلى دور جامعة بنها في تحقيق إنجازات الدولة المتعددة في مجال التعليم العالي، وخاصة إنشاء جامعة بنها الأهلية الحكومية والتي تعد إضافة لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر.

ولفت الوزير إلى بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية خلال العام الجامعى الجديد 2023/2022.

وأكد الوزير على أهمية تنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إنشاء هذه الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى استحداث تخصصات علمية بهذه الجامعات، تتلاءم ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإمداده بخريجين متميزين على مستوى عالٍ من التعليم، وقد روعي في الهياكل الإدارية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية ان تتحقق أغراض هذه الجامعات من خلال وجود ثلاث نواب لرئيس الجامعة أحدهم نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والثاني للإبداع والابتكار والتوظيف والثالث للشراكات الدولية، ومن خلال منظومة هذا الهيكل الجديد تتمكن الجامعات من ربط تخصصاتها العلمية بسوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء العام الدرسي الجديد، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب؛ لتوفير كافة سبل الراحة والبيئة المناسبة لاكتساب مزيد من الخبرات العلمية، مشيداً بجامعة بنها باعتبارها إحدى الجامعات التي تتميز بمكانة علمية وبحثية في مجال البحث العلمي، ولديها العديد من الكليات والبرامج الفريدة.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالدور المحوري الذي تقوم به جامعة بنها فى المحافظة، من خلال تقديم خدمات تعليمية مميزة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لكافة المشروعات التي تقوم بها جامعة بنها، لاسيما مشروع مستشفى جامعة بنها الجامعي الجديد.

ومن جانبه، ثمن د. جمال سوسة الدور المهم والدعم المقدم من وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية لإنجاز المشروعات التنموية التي تقوم بها الجامعة في مجال التعليم العالي، وخاصة مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، وكذلك إنجاز مشروع جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير منشآت الجامعة، والنهوض بالعملية التعليمية، والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.