وزير الاتصالات: نسعى لجذب الاستثمارات الكورية والتعاون بصناعة الإلكترونيات

كتبت هبة السيد

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم فى فعاليات افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست؛ ويعد هذا المؤتمر بمثابة الهيئة العليا التى تضع السياسات داخل الاتحاد ويتم من خلاله اعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية المقررة خلال الأربع سنوات القادمة.

وعلى هامش المؤتمر؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع لى جونج هو وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية؛ تناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتصميم وصناعة الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية، حضر اللقاء مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على الشراكات المتعددة القائمة بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الراهنة، ومنها التعاون مع جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكورية فى إطار مبادرة بناة مصر الرقمية.

كما تم التطرق إلى مناقشة آليات نقل المعرفة وتبادل الخبرات فى مجال تنمية القدرات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدعم المتبادل لكلا البلدين فى ترشيحات الاتحاد الدولى للاتصالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتوطين وتعميق صناعة الإلكترونيات؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى هذه الصناعة الهامة؛ مشيرا إلى تجربة مصر فى بناء مراكز الإبداع الرقمى والتعاون مع الشركات العالمية فى تلك المراكز فى ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ومن جانبه؛ أبدى وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات بناء القدرات الرقمية، والبحث والتطوير، وصناعة الإلكترونيات؛ مؤكدا على انه سيعمل على متابعة أوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهات الكورية المعنية بهذا الشأن.

وحضر اللقاء؛ المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا ومن المقرر أن يلقى غدا الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر خلال جلسات البيانات السياسية والتى تأتى ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين، كما سيعقد الوزير عددا من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والدوليين المشاركين فى المؤتمر.