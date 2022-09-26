اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة الزراعة الجزائرية: نساهم بأكثر من 14.7% من الناتج المحلي للبلاد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:00 ص
وزارة الزراعة الجزائرية: نساهم بأكثر من 14.7% من الناتج المحلي للبلاد زراعة
أ ش أ

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أعلن وزير الزراعة والتنمية الريفية الجزائري عبد الحفيظ هني أن نسبة نمو الإنتاج الزراعي في بلاده هذا الموسم بلغت ٣١ بالمائة.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاه، والذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحضور كافة أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح هني أن قطاع الزراعة في بلاده يستهدف تنمية المحاصيل الاستراتيجية على غرار الحبوب، والبقول الجافة مع الرفع من مستويات دعم الدولة وتوفير إمكانيات التصدير.

وأضاف أن قطاع الزراعة يساهم بما يفوق 14.7 بالمائة من الناتج المحلي، مع نسبة تغطية للاحتياج المحلي تقدر بـ 75 بالمائة.

 


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