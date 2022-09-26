وزارة التعليم: تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفق خطة التحديث

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفقًا للمنظومة الجديدة بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

واستثمرت الدولة منذ عام 2014، فى بناء المناهج فى إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، ببناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تساهم فى بناء الشخصية المصرية، حيث يستعيد أكثر من 9 ملايين تلميذ فى الصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى من المناهج المطورة والتى تساعد الطفل على بناء الشخصية والعمل الجماعى والتعايش مع الآخرين لأنها تحمل مجموعة من القيم والقضايا والمفاهيم التى يحتاجها الطفل والنشء بشكل عام، كما تعمل المناهج على نقل الطالب من مجرد متلقى للمعلومة إلى التعلم الذاتى والمشاركة الفعالة فى التحصيل الدراسي.