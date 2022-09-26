وحدة السكان بالأقصر تنفذ تدريبات "أملك فى عملك" لدعم الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تنفيذ تدريبات (أملك فى عملك يساوى حياة)، وذلك انطلاقاً من توصيات مؤتمر الشباب "آمال وتطلعات" فى دورته الأولى، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

كما تم الانتهاء من المجموعة الأولى من تدريبات المهارات الريادية والشمول المالي للشباب المستفيدين من مبادرة (أملك في عملك)، والتي أطلقتها وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بمشاركة بنك مصر ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر تنفيذا للمرحلة الأولى من المبادرة.

وشهد التدريب تعريف المتدربين بخدمات مبادرة رواد النيل وتقديم هدايا بنك مصر والمزايا التي وعد بها المتدربين منذ انطلاق المبادرة، وتم التعريف بخدمات الشمول المالي والمصرفي ومزايا مبادرات بنك مصر للشباب بمعرفة كلا من (هدير موسى، محمد كمال) مسئولي مبادرة رواد النيل، وذلك بحضور رجاء شوقي مدير وحدة السكان، والدكتور احمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية والمشرف على تنفيذ المبادرة، وقام فريق بنك مصر فرع الأقصر بتقديم الخدمات البنكية وبطاقات ميزة وغيرها للشباب، كما ذكرت رجاء شوقي مدير وحدة السكان أن المجموعة الثانية من التدريبات بدأت أمس الأحد في تمام الساعة الثالثة ظهرا بمكتبة مصر العامة، ومن المقرر ان تعقد تدريبات المرحلة الثالثة في قري "حياة كريمة".